Про це написала пресслужба Мінреінтеграції.
Угоду підписали віцепрем’єр-міністерка, міністерка реінтеграції України Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.
Документ передбачає одноразові виплати на 21 000 грн для вразливих домогосподарств — щоби вони могли купити тверде побутове паливо (до нього, зокрема, належить кам’яне вугілля — ред.).
“Зокрема, допомогою охоплять вразливі домогосподарства Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Насамперед йдеться про домогосподарства у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ”, — стверджує відомство.
Загальний бюджет програми допомоги від Управління ООН становить 30 мільйонів доларів. Ці 30 млн, як пояснює Мінреінтеграції, — частина великого пакета допомоги на $100 млн. Про це інформував Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві в липні цього року.
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