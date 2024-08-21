Міністерство реінтеграції України та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у середу, 21 серпня, підписали Меморандум про підтримку українських прифронтових регіонів на зиму. Згідно з документом, 9 областям виділять допомогу в 30 млн доларів.

Про це написала пресслужба Мінреінтеграції.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністерка, міністерка реінтеграції України Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Документ передбачає одноразові виплати на 21 000 грн для вразливих домогосподарств — щоби вони могли купити тверде побутове паливо (до нього, зокрема, належить кам’яне вугілля — ред.).

“Зокрема, допомогою охоплять вразливі домогосподарства Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Насамперед йдеться про домогосподарства у межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ”, — стверджує відомство.

Загальний бюджет програми допомоги від Управління ООН становить 30 мільйонів доларів. Ці 30 млн, як пояснює Мінреінтеграції, — частина великого пакета допомоги на $100 млн. Про це інформував Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві в липні цього року.