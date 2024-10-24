Організація Об'єднаних Націй терміново розшукує інформацію про долю української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла під час виконання своїх обов'язків на тимчасово окупованих територіях. Експерти ООН з прав людини прагнуть підтвердити повідомлення про її можливу смерть.

Про це повідомляє Організація Об’єднаних Націй.

“Ці тривожні новини посилюють величезні страждання, завдані сім’ї насильницьким зникненням Вікторії Рощиної та тривалою невизначеністю щодо її долі та місця перебування протягом понад року, що є порушенням міжнародного права про права людини, прирівнюється до тортур і жорстокого поводження”, – заявили у дописі.

Останні неофіційні дані про місцезнаходження української журналістки Вікторії Рощиної вказують на те, що вона перебувала під вартою в російському місті Таганрог станом на 8 вересня 2024 року. За наявною інформацією, після цього її могли вивезти в інше, невідоме місце.

“З огляду на те, що затримання або передбачувана смерть Вікторії не були офіційно підтверджені шляхом надання доказів, ми закликаємо російський уряд негайно підтвердити її долю та місцеперебування. Якщо її смерть буде підтверджена, ми закликаємо до негайного повернення її тіла додому, щоб можна було провести незалежне розслідування причин та обставин її смерті, включаючи незалежний розтин”, – зазначили у зверненні.

У відповідь на численні запити до російської влади, 10 жовтня 2024 року батько Вікторії Рощиної отримав лист від міноборони Росії, підписаний особою на ім’я “В. Кох”, без зазначення офіційної посади. У цьому листі повідомлялося, що Вікторія нібито померла 19 вересня 2024 року в російському полоні, однак не було надано жодних підтверджуючих документів чи деталей про обставини та причини її смерті.