30 червня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував допис, у якому стверджував, що внутрішнє розслідування ООН довело: теракт в Оленівці був “ретельно спланованим злочином РФ”. На підтвердження своїх слів він додав гіперпосилання на повний текст матеріалу.

“Нарешті речі названо своїми іменами!” – зазначив омбудсман.

Однак, як з’ясувала редакція «Слідство.Інфо», текст, на який посилався Лубінець, був опублікований не ООН, а на сайті Centre for Human Rights in Armed Conflict – маловідомої організації без чітко окресленого статусу чи структури.

Журналісти звернули увагу, що розслідування супроводжувалося прямим застереженням: “Доповідь не є доповіддю ООН”.

Щобільше, на сайті Центру відсутні інші матеріали, окрім згаданого дослідження, а також будь-яка інформація про структуру, країну реєстрації або авторів. Сам Центр вказує на своєму ресурсі: “Ми не пов’язані ні з Організацією Об’єднаних Націй, ні з якоюсь іншою міжурядовою чи урядовою організацією в жодній формальній чи неформальній якості”.

Після звернення «Слідства.Інфо» команда омбудсмана визнала помилку:

“Було оприлюднено матеріал, що базувався, зокрема, на даних, наданих громадськими активістами. На жаль, з боку Секретаріату Уповноваженого не було проведено належної перевірки зазначеної інформації. Після виявлення недостовірності, публікацію було видалено. Висловлюємо Вам свою вдячність за проявлену увагу та стурбованість. Приносимо вибачення за допущену помилку”.

Там також пообіцяли: “буде забезпечено посилений контроль за інформацією, яка оприлюднюється”.

Журналісти «Слідства.Інфо» надіслали запит і до самого Центру з прав людини в збройних конфліктах. Відповідь отримали лише 11 липня. Вона надійшла без офіційного бланку та підпису, тому не можна встановити, хто є представником організації. Втім, у листі підтверджено:

“Жоден з її авторів не був співробітником ООН”.

Також Центр повідомив: “ЦПЛЗК було засновано у 2024 році. Він об’єднує міжнародних експертів, які вважають за краще не розкривати своїх осіб (поки що)… Жоден із його експертів не перебуває на території України чи Російської Федерації, не є громадянином України чи Російської Федерації, і ніяк не пов’язаний із державними органами України чи Російської Федерації”.

Ситуацію також прокоментувала голова ГО “Спільнота Оленівки” Олександра Мазур. За її словами, організація визнала, що припустилася помилки через довіру до заяви Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. “Спільнота Оленівки” пообіцяла надалі самостійно перевіряти усю інформацію, незалежно від джерела.