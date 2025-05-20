Організація Об’єднаних Націй отримала дозвіл від Ізраїлю на в’їзд близько 100 вантажівок з гуманітарною допомогою до Сектора Гази. Це сталося після тривалої блокади, яка тривала 11 тижнів і значно ускладнила доступ до життєво важливих ресурсів для 2,3 мільйона мешканців анклаву.

За словами Єнса Лаерке, речника Управління з гуманітарних питань ООН, дозвіл на в’їзд нових вантажівок було отримано сьогодні, що є значним покращенням у порівнянні з попередніми днями. Зокрема, йдеться про близько 100 вантажівок, які мають доставити необхідні ресурси.

Варто зазначити, що 19 травня Ізраїль дозволив в’їзд лише дев’яти вантажівок через КПП Керем-Шалом, з яких лише п’ять наразі перебувають у Газі і проходять останні етапи перевірки під контролем ізраїльських служб. Ці вантажі містять дитяче харчування та інші поживні продукти, які є критично важливими для порятунку дітей, що страждають від гострого дефіциту їжі.

Том Флетчер, керівник гуманітарної допомоги ООН, раніше зазначив, що обсяги поставок є «краплею в морі», підкреслюючи, що потреби населення значно перевищують наявні ресурси.

Ізраїль планує посилити військові операції проти ХАМАСу та встановити повний контроль над територією Гази після початку масштабних бойових дій у жовтні 2023 року. Блокада, за словами ізраїльської сторони, має на меті запобігти перенаправленню гуманітарної допомоги до бойовиків, що заперечує ХАМАС.

Рівень недоїдання серед населення анклаву значно зріс через блокаду і може продовжувати зростати, якщо дефіцит продовольства триватиме. Директор з охорони здоров’я Агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) Акіхіро Сейта зазначив, що ситуація виходить з-під контролю і вимагає термінового реагування.