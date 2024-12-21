Найбільше втрат серед мирних жителів спричинено застосуванням Росією зброї далекої дії. Саме через влучання авіаційних бомб за перші 11 місяців цього року загинув 341 мирний житель, а ще 1803 людини отримали поранення.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, повідомляє Укрінформ.

“За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 340 загиблих і 27 836 поранених серед цивільних осіб”, — зазначила Накаміцу.

Найбільшу загрозу для мирних жителів, за її словами, спричиняє застосування Росією зброї далекої дії. Зокрема заступниця генерального секретаря ООН зазначила, що з 1 січня по 30 листопада 2024 року внаслідок застосування авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, а 1803 людини отримали поранення – ці показники в декілька разів перевищують тогорічні цифри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними ООН вересень 2024 року був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні — загинуло 208 мирних жителів, ще 1 220 цивільних отримали поранення.