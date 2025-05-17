Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про тривожний інцидент, що стався минулого тижня, коли індійська влада нібито змусила десятки біженців рохінджа залишити військове судно і викинула їх у море поблизу М’янми. Цю інформацію підтвердили також родичі біженців та їхні адвокати.

Згідно з даними ООН, щонайменше 40 біженців рохінджа були затримані в Нью-Делі і викинуті в море індійськими військово-морськими силами неподалік морського кордону з М’янмою. Серед затриманих були жінки, діти та люди похилого віку. Хоча деякі з них змогли дістатися до берега, їхнє подальше місцезнаходження в М’янмі залишається невідомим.

П’ятеро біженців підтвердили, що їхні родичі входили до групи, затриманої індійською владою 6 травня. Вони розповіли, що група, до якої входили 15 християн, була спочатку доставлена на літаку, а потім викинута в море 8 травня. Адвокат Ділавар Хусейн, який представляє інтереси біженців, зазначив, що сім’ї подали петицію до Верховного суду Індії з вимогою повернути їх до Нью-Делі.

Один із біженців, який залишився в Індії, розповів, що його брат потрапив до групи, яку повернули. Він отримав дзвінок від брата 8 травня, коли той позичив телефон у місцевого рибалки після висадки на острів у М’янмі. Брат повідомив, що індійська влада зняла з них кайдани, видала рятувальні жилети і наказала доплисти до острова на території М’янми.

Військово-морські сили Індії та Міністерство закордонних справ відмовилися коментувати цю ситуацію. У своїй заяві Управління з прав людини ООН повідомило, що призначило експерта для розслідування “недопустимих дій” індійської влади.

Агентство ООН закликало індійський уряд утриматися від “негуманного і небезпечного для життя поводження з біженцями рохінджа”, включаючи їх повернення в небезпечні умови в М’янмі. Важливо зазначити, що Індія не має національної політики чи законодавства щодо біженців і не є учасницею Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року.

Сотні тисяч рохінджа втекли від переслідувань у м’янманському штаті Ракхайн, де їх звинувачують у геноциді. За даними Міжнародної організації з міграції, в Індії проживає близько 40 000 біженців рохінджа, з яких щонайменше 22 500 зареєстровані в УВКБ ООН. Багато з них живуть у таборах у різних штатах Індії.