“Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови”, – написала пресслужба організації у X, закликавши користувачів підписатися на російськомовний акаунт.

У ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території. Того ж дня ООН майже добу не публікувала жодної реакції на російський терор, натомість, так само як і сьогодні, закликала “святкувати” День російської мови.