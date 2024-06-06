6 червня, через рік після підриву росіянами Каховської ГЕС, Організація об'єднаних націй розмістила допис у соціальних мережах, в якому привітала з "Днем російської мови".

“Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови”, – написала пресслужба організації у X, закликавши користувачів підписатися на російськомовний акаунт.

Russian is one of the six official languages of the UN. Every year on 6 June, the UN marks Russian Language Day. Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN’s work in Russian. pic.twitter.com/7U2CtUCktJ — United Nations (@UN) June 6, 2024

У ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території. Того ж дня ООН майже добу не публікувала жодної реакції на російський терор, натомість, так само як і сьогодні, закликала “святкувати” День російської мови.