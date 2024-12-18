У вівторок, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН затвердила резолюцію, яка стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України. У цьому документі вперше на офіційному рівні агресію Росії було названо "загарбницькою війною".

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У резолюції засуджуються злочини, які скоює російська окупаційна влада, включно із застосуванням тортур, незаконним утриманням громадян та дискримінацією населення окупованих територій.

“Цей документ став першим, у якому Генеральна Асамблея ООН офіційно називає агресію РФ проти України “загарбницькою війною”” – йдеться у повідомленні.

Резолюція підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, закликаючи Росію негайно припинити агресію та вивести збройні сили з української території.

Одним із ключових пунктів документа є вимога повернути депортованих українських дітей. Генасамблея закликала РФ надати міжнародним організаціям списки дітей, вивезених з України, та забезпечити їх безпечне повернення додому.

Також у резолюції наголошується на відповідальності Росії за підрив Каховської ГЕС і засуджуються атаки на українську портову інфраструктуру, що підривають глобальну продовольчу безпеку.

МЗС України висловило вдячність країнам, які підтримали резолюцію, закликавши світову спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб забезпечити відновлення справедливості. У відомстві наголосили, що такий крок сприятиме зміцненню міжнародного права і безпеки у світі.