Про це йдеться у заяві МЗС України.
У резолюції засуджуються злочини, які скоює російська окупаційна влада, включно із застосуванням тортур, незаконним утриманням громадян та дискримінацією населення окупованих територій.
“Цей документ став першим, у якому Генеральна Асамблея ООН офіційно називає агресію РФ проти України “загарбницькою війною”” – йдеться у повідомленні.
Резолюція підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, закликаючи Росію негайно припинити агресію та вивести збройні сили з української території.
Одним із ключових пунктів документа є вимога повернути депортованих українських дітей. Генасамблея закликала РФ надати міжнародним організаціям списки дітей, вивезених з України, та забезпечити їх безпечне повернення додому.
Також у резолюції наголошується на відповідальності Росії за підрив Каховської ГЕС і засуджуються атаки на українську портову інфраструктуру, що підривають глобальну продовольчу безпеку.
МЗС України висловило вдячність країнам, які підтримали резолюцію, закликавши світову спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб забезпечити відновлення справедливості. У відомстві наголосили, що такий крок сприятиме зміцненню міжнародного права і безпеки у світі.
- Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму
- Очільник Міноборони Німеччини: Занадто рано ухвалювати рішення про присутність військ в Україні
- Зеленський проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО у Брюсселі