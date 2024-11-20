Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ця ініціатива спрямована на надання гуманітарної допомоги, підтримку постраждалих громад, сприяння розмінуванню територій і розвиток експорту української сільськогосподарської продукції на світові ринки.
Він відзначив важливість цього рішення для країни, висловивши вдячність міжнародним партнерам за їхню послідовну допомогу.
“Підтримка наших партнерів під час повномасштабної війни з росією є надзвичайно важливою. Ми вдячні за солідарність, яка допомагає українцям долати гуманітарні та економічні виклики”, – підкреслив прем’єр.
Шмигаль зазначив, що реалізація цього плану стане важливим кроком у забезпеченні стабільності в регіоні, подоланні гуманітарних викликів і зміцненні економіки України на шляху до відновлення та розвитку.
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