Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН затвердила стратегічний план для України на період 2025-2027 років, загальний бюджет якого становитиме 2,1 мільярда доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ця ініціатива спрямована на надання гуманітарної допомоги, підтримку постраждалих громад, сприяння розмінуванню територій і розвиток експорту української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Він відзначив важливість цього рішення для країни, висловивши вдячність міжнародним партнерам за їхню послідовну допомогу.

“Підтримка наших партнерів під час повномасштабної війни з росією є надзвичайно важливою. Ми вдячні за солідарність, яка допомагає українцям долати гуманітарні та економічні виклики”, – підкреслив прем’єр.

Шмигаль зазначив, що реалізація цього плану стане важливим кроком у забезпеченні стабільності в регіоні, подоланні гуманітарних викликів і зміцненні економіки України на шляху до відновлення та розвитку.