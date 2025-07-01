Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала, що теракт у колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені з «Азовсталі», був заздалегідь спланованою атакою, здійсненою збройними силами Російської Федерації.

Про це йдеться в новій доповіді ООН.

Зазначено, що обстріл колонії був проведений термобаричними снарядами типу 30Ф74, які входять до складу боєприпасів 3ВОФ119. Ці боєприпаси перебувають на озброєнні армії РФ.

Один із снарядів влучив у дах бараку, другий — біля входу, що призвело до масштабної пожежі та численних уламкових поранень серед полонених. Як зазначають в ООН, снаряди були оснащені детонаторами сповільненої дії, що дозволило досягти максимальної ефективності ураження.

У звіті наголошується, що вогонь було відкрито з артилерійської установки 2А51 / 2С9 «Нона», а ймовірним місцем запуску названо село Любівка, яке знаходиться за 2,3 км від колонії на тимчасово окупованій території Донеччини.

Також експерти ООН виключили версію про використання саморобних або запалювальних пристроїв. У документі прямо вказано: «атака була здійснена двома штатними боєприпасами російського виробництва».

Доповідь констатує, що це була спланована операція під чужим прапором, головною метою якої було дискредитувати Збройні сили України та західні постачання озброєння. Припускається, що рішення про удар ухвалювалося на найвищому рівні — в Генеральному штабі ЗС РФ.

До виконання атаки могли бути залучені підрозділи 61-ї та 155-ї бригад морської піхоти, а також 11-й гвардійський мотострілецький полк російської армії.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року російські пропагандистські ЗМІ повідомили про вибух у колонії в Оленівці, звинувативши в обстрілі ЗСУ. У цій колонії перебували українські військовополонені, зокрема бійці бригади «Азов». За даними Офісу генерального прокурора України, внаслідок атаки загинули близько 40 військовослужбовців, ще 130 отримали поранення.

Того ж дня міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm повідомила, що Росія могла застосувати проти полонених термобаричну зброю: за їхніми даними, бійців «Азову» фактично спалили уві сні.

Україна неодноразово закликала ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста провести незалежну інспекцію місця трагедії. Однак місія ООН не змогла дістатися до Оленівки через відсутність гарантій безпеки з боку російської окупаційної адміністрації.

6 січня 2023 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про розпуск місії, створеної для розслідування цього воєнного злочину.