Від сексуального насильства в Україні торік постраждали 52 чоловіки, 31 жінка і двоє дітей.

За минулий рік кількість випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, збільшилася на 50%, порівнюючи з 2022-м.

Про це, виступаючи на щорічних відкритих дебатах Ради Безпеки ООН присвячених цій темі, повідомила Праміла Паттен, спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту. Всього у заході взяло участь понад сімдесят країн.

Паттен презентувала результати доповіді генсека на цю тему. Вона зазначила, що дебати відбуваються у час, коли досягнення гендерної рівності згортаються, світові ресурси використовуються для підживлення полум’я конфлікту, а жінки та діти голодують.

“У той час, коли військові витрати зросли до понад $2,2 трлн, а бюджети гуманітарної допомоги були скорочені, коли зброя продовжує надходити до рук злочинців, а переважна більшість жертв залишаються з порожніми руками в контексті репарацій і відшкодування”, – заявила вона.

У своєму виступу вона лише один раз згадала Україну, зазначаючи, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі переміщених осіб – і жінок, і дівчат, які були біженцями – стикаються з підвищеним ризиком стати жертвами торговців людьми.

Всього у доповіді досліджували 21 конфлікт, у рамках яких зафіксовано 3688 сексуальних злочинів. “Цей сплеск зареєстрованих випадків викликає особливу тривогу в глобальному контексті, де доступ до гуманітарної допомоги залишається обмеженим”, – додала вона.

За даними ООН, у 2023 році в 95% верифікованих випадків жертвами сексуального насильства були дівчата та жінки, і 5% – чоловіки та хлопчики.

Ситуації в Україні присвячений окремий розділ доповіді. У ньому зазначено, що за минулий рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.

Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, сексуальне насильство використовувалося як метод тортур у російському полоні. Окрім безпосередньо зґвалтування, мова йде погрози зґвалтування, ураження електричним струмом та калічення статевих органів, ураження грудей електричним струмом, погрози кастрації, примусове роздягання та оголення. На тимчасово окупованій Росією території задокументовано зґвалтування шести жінок.

Для порівняння, у 2022 році Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 125 випадків сексуального насильства. Постраждали 80 чоловіків, 42 жінки та 3 дівчинки. Були задокументовані випадки зґвалтування, у тому числі групове, щодо 10 жінок, однієї дівчини та одного чоловіка.

У 2023 році Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що зібрані нею докази вказують на те, що російська влада винна у скоєнні сексуального та ґендерного насильства (зґвалтування, сексуальне рабство щодо жінок, чоловіків та дівчат).

Окрім того, у доповіді згадується і десять випадків – спроби та погрози зґвалтування, примушування до оголення, побиття статевих органів, які вчинили українські військові.

За даними доповіді, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН зареєструвала понад тисячу нападів на медичні установи, що ще більше ускладнило доступ жертв зґвалтування до отримання допомоги. Тому, за підтримки ООН, українська влада відкрила 11 центрів допомоги постраждалим, у тому числі два мобільні центри. Також була створена інтерактивна карта послуг, доступних на всій території України.

Генсек ООН у звіті вчергове закликав усі сторони зупинити сексуальне насильство, а Російську Федерацію – розслідувати усі задокументовані випадки сексуального насильства російськими військовими, а також забезпечити доступ до окупованих територій співробітників гуманітарних та моніторингових місій.

Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка також взяла участь у засіданні, під час свого виступу зосередила свою увагу на інших конфліктах. Україну згадала лише в контексті притягнення злочинців до відповідальності.

“В Україні США також підтримають зусилля офісу генпрокурора щодо документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, у тому числі сексуальних злочинів, які скоїли російські військові”, – повідомила посолка Томас-Грінфілд.