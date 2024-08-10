Програма розвитку Організації об’єднаних націй в Україні й Агентство ООН у справах біженців розпочали новий проєкт — "Протимінна діяльність та повернення внутрішньо переміщених осіб на Півдні України". Програма триватиме до серпня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що проєкт має на меті допомогти постраждалим від війни українцям відновити свої помешкання та повернутися додому. За час дії нового проєкту планується залучення ООН до розчищення завалів, відновлення житла, обстеження місцевості, знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо. Також представники ООН сприятимуть тим, хто надає правову, фізичну та психологічну допомогу та послуги професійного навчання.

Проєкт Програми розвитку ООН також підтримуватиме державні та громадські організації, які допомагатимуть населенню в цільових регіонах на півдні України, зокрема, в Миколаївській і Херсонській областях.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що у липні 2023 року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб досягла найвищого рівня з жовтня 2022 року. Так, згідно зі звітом ООН, у липні 2024 року в Україні загинуло щонайменше 219 цивільних осіб, а 1018 отримали поранення, що робить цей місяць найсмертоноснішим для цивільного населення з жовтня 2022 року. Зростання жертв серед цивільних триває з березня 2024 року.