Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що запроваджено низку державних програм для підтримки населення і забезпечення енергетичної безпеки: пільгові кредити, субсидії, енергетичні гранти, резервне енергоживлення, а також створення системи розподіленої генерації для посилення стійкості інфраструктури.
“Разом із місцевою владою зробимо все можливе, аби він пройшов у плановому режимі” – підкреслив прем’єр-міністр.
Зокрема, Одеса отримає чотири газопоршневі установки від міжнародних партнерів, що дозволить покрити до 45% потреб критичної інфраструктури міста. Одну з установок уже введено в експлуатацію.
- Світовий банк виділив новий пакет підтримки для України.
- Шмигаль: Першими повістки отримують ті, хто не працює і не сплачує податків.
- Уряд запроваджує нову програму пільгового кредитування для критично важливих підприємств ОПК.