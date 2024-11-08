Влада запроваджує субсидії, пільгові кредити та встановлює додаткові джерела енергопостачання для критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що запроваджено низку державних програм для підтримки населення і забезпечення енергетичної безпеки: пільгові кредити, субсидії, енергетичні гранти, резервне енергоживлення, а також створення системи розподіленої генерації для посилення стійкості інфраструктури.

“Разом із місцевою владою зробимо все можливе, аби він пройшов у плановому режимі” – підкреслив прем’єр-міністр.

Зокрема, Одеса отримає чотири газопоршневі установки від міжнародних партнерів, що дозволить покрити до 45% потреб критичної інфраструктури міста. Одну з установок уже введено в експлуатацію.