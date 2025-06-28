OpenAI розширює апаратне забезпечення ChatGPT, додаючи чіпи Google

Про це повідомляє Reuters, щовачий навказує світову відоманне Reuters

Компанія OpenAI, яка є розробником популярного чат-бота ChatGPT, розширює асортимент чіпів, що використовуються для обробки даних. Окрім графічних процесорів Nvidia, тепер OpenAI планує впроваджувати також чіпи від Google. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters.

Згідно з даними видання, OpenAI є одним з найбільших споживачів чіпів Nvidia. Ці процесори використовуються не лише для навчання моделей штучного інтелекту, але й для виконання логічних висновків, що дозволяє моделі застосовувати отримані знання для прогнозування або прийняття рішень на основі нових даних.

OpenAI не планує повністю відмовлятися від чіпів Nvidia, а лише прагне розширити свій апаратний парк для ChatGPT. Компанія також має намір зменшити свою залежність від Microsoft та їхніх центрів обробки даних, частково перенісши обчислювальні процеси на платформу Google Cloud.

OpenAI має намір інтегрувати сервіси Google Cloud, щоб задовольнити зростаючі потреби в обчислювальних потужностях. Для Google ця угода є важливою, оскільки вона розширює використання їхніх чіпів, які раніше в основному застосовувалися для внутрішніх продуктів компанії.

Необхідно зазначити, що Google також працює над власним генеративним чат-ботом під назвою Gemini, що свідчить про активну конкуренцію в галузі штучного інтелекту.