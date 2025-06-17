OpenAI підписала контракт на $200 млн з Міністерством оборони США для розвитку ШІ

Про це повідомила пресслужба Пентагону

Компанія OpenAI, яка здобула популярність завдяки розробці ChatGPT, уклала угоду з Міністерством оборони США на суму 200 мільйонів доларів. Цей контракт передбачає постачання інструментів штучного інтелекту.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Пентагону, OpenAI має на меті створити інноваційні рішення в галузі штучного інтелекту, які допоможуть вирішити критично важливі завдання у сфері національної безпеки.

Заплановані технології будуть використовуватися не лише для військових цілей, але й для вдосконалення внутрішніх систем управління Міністерства оборони.

Завершення реалізації цього проєкту заплановано на липень 2026 року. Контракт був укладений через Управління цифрових і штучних інтелектуальних технологій Міністерства оборони США.