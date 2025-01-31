Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту — o3-mini, яка доступна в ChatGPT і через API. Модель забезпечує швидші та точніші відповіді, зокрема у науці, математиці та програмуванні, і є першим компактним ШІ, що включає популярні функції для розробників.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

o3-mini підтримує можливості, такі як виклик функцій, структуровані результати та отримання повідомлень, а також забезпечує підтримку потокового передавання.

Розробники тепер мають вибір між трьома рівнями обчислювальних ресурсів — низьким, середнім та високим, що дозволяє оптимізувати продуктивність в залежності від конкретних потреб.

Нова модель демонструє значні покращення порівняно з попередником — o1-mini. Вона не тільки швидша, але й пропонує підвищені ліміти швидкості. Користувачі Plus і Team тепер можуть відправляти до 150 запитів на день.

Також o3-mini інтегрує функції пошуку, що дозволяє отримувати актуальні відповіді з посиланнями на джерела, хоча ця функція наразі перебуває на етапі тестування. Користувачі можуть спробувати o3-mini безкоштовно, і це перший випадок, коли така модель стала доступною користувачам у ChatGPT без підписки.

Тестування показало, що o3-mini забезпечує точніші й зрозуміліші відповіді, знижуючи кількість помилок на 39% при вирішенні складних завдань. Крім того, час відповіді на запити зменшився на 24%, з середнім часом 7,7 секунди.

Модель також демонструє високу безпеку, перевершуючи своїх попередників у тестах на безпечність і знижуючи ризики несанкціонованого доступу.