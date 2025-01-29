Компанія OpenAI, творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT, заявила, що китайські компанії постійно намагаються використовувати американських конкурентів для вдосконалення своїх моделей ШІ.

Про це йдеться в заяві OpenAI, повідомляє Reuters та Financial Times.

OpenAI підкреслює, що активно захищає свою інтелектуальну власність і ретельно відбирає передові можливості для включення в свої моделі ШІ.

У компанії вважають, що співпраця з урядом США є критично важливою для захисту американських технологій від зусиль супротивників та конкурентів заволодіти американськими технологіями.

Ця заява була зроблена після того, як Білий дім повідомив, що оцінює можливі національні загрози, повʼязані з китайським стартапом DeepSeek.

Девід Сакс, представник Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалюти, заявив, що є “суттєві докази” того, що китайська компанія DeepSeek використала знання з моделей OpenAI, порівнявши це з крадіжкою. За його словами, DeepSeek міг використовувати відповіді моделей OpenAI для тренування своїх власних систем ШІ.