Про це йдеться в заяві OpenAI, повідомляє Reuters та Financial Times.
OpenAI підкреслює, що активно захищає свою інтелектуальну власність і ретельно відбирає передові можливості для включення в свої моделі ШІ.
У компанії вважають, що співпраця з урядом США є критично важливою для захисту американських технологій від зусиль супротивників та конкурентів заволодіти американськими технологіями.
Ця заява була зроблена після того, як Білий дім повідомив, що оцінює можливі національні загрози, повʼязані з китайським стартапом DeepSeek.
Девід Сакс, представник Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалюти, заявив, що є “суттєві докази” того, що китайська компанія DeepSeek використала знання з моделей OpenAI, порівнявши це з крадіжкою. За його словами, DeepSeek міг використовувати відповіді моделей OpenAI для тренування своїх власних систем ШІ.
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