З моменту підписання Президентом закону про підвищення податків, 22 521 фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила припинити свою діяльність.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що у перші дні після підписання документа кількість закриттів зросла до понад тисячі на день. Зокрема, рекордну кількість – 2 332 бізнеси – закрили у день ухвалення закону, 29 листопада.

Опендатабот анонсував масштабне опитування підприємців, щоб з’ясувати, як зміни в податковій політиці впливають на їхні плани щодо ведення бізнесу.

Загалом із початку 2024 року припинили діяльність понад 254 тисячі ФОПів. Найбільший сплеск закриттів спостерігався у березні, коли кількість закритих бізнесів склала 28 690. Підприємці часто закриваються наприкінці звітних періодів, щоб уникнути додаткових податкових витрат та зменшити складність ведення бухгалтерії.

Експерти зазначають, що значну частину осінніх закриттів спровокувало ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові ставки надто високими, хоча представники влади наголошують, що в Україні податки залишаються нижчими, ніж у країнах Європейського Союзу.