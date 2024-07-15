5 015 українських компаній стали фігурантами кримінальних справ у 2023 році за даними судового реєстру.

Про це повідомляє пресслужба платформи відкритих даних Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні, 2023 рік загалом став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ.

Цьогоріч 2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

“80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи через паперовий формат, чинність якого складно підтвердити”, — йдеться в повідомленні.

В Опендатабот зазначають, що вирішенням проблеми могло б стати посвідчення електронним підписом відповідей органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.