Станом на 13 вересня 2024 року до програми "Національний кешбек" приєдналися понад 1000 компаній та 167 ФОПів. З цієї кількості три компанії мали російських власників на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одна компанія досі належить громадянину РФ.

Про це повідомили аналітики “Опендатабот”.

1038 компаній та 167 фопів наразі беруть участь у програмі “Національний кешбек”, яка стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки.

“Майже третина бізнесів задіяна у сфері виробництва харчових продуктів — 326 бізнесів. Ще майже 17% компаній займаються роздрібною торгівлею — 175 бізнесів. Оптова торгівля посідає третє місце — 146 компаній або 14%”, — йдеться у дослідженні.

Найбільш активно у програмі взяли участь бізнеси зі столиці: 231 компанія. Наслідує Дніпропетровщина – 112 компаній, а третє місце посідає Львівщина – 96. До рейтингу також потрапили Київщина та Харківщина – 87 та 76 компаній відповідно.

Найменше бізнесів узяли участь у програмі з прифронтових регіонів – Херсонщини та Донеччини – п’ять і три компанії відповідно. Жодна компанія з Луганщини не доєдналася до програми.

Проте три з цих компаній мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення. Однак, наразі, всі вони позбулися російського сліду. Йдеться про бізнеси з Полтавщини, Черкащини та Одещини. Аналітики зазначили, що власник компанії з Одещини взяв українське громадянство після початку повномасштабної, тож бізнес позбувся російського сліду на законних підставах.

Утім, за даними Опендатабот, один із бізнесів, який бере участь у програмі “Національного кешбеку”, досі належить росіянину. Це компанія ТОВ “Ембавуд Україна”, яка займається виробництвом меблів та зареєстрована у Самборі Львівської області.

Минулого року дохід компанії склав понад 180 млн грн, а чистий прибуток понад 10 млн грн. Ба більш, бізнес активно бере участь у державних тендерах. Так, цьогоріч компанія вже виграла два тендери на суму понад 914 тисяч грн на поставку меблів для комунального підприємства в Києві та Укравтодора. Варто зазначити, що компанія мала проблеми через власника, пов’язаного з країною-агресоркою, ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році.