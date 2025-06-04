Як заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News

Атака українських безпілотників на стратегічні авіаційні аеродроми Росії, що відбулася 1 червня в рамках операції “Павутина”, може суттєво підвищити ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною. Таку думку висловив Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Келлог зазначив, що коли під загрозою опиняється національна система виживання противника, зокрема його ядерна тріада, то

“рівень ризику зростає”. – Кіт Келлог

Він також підкреслив, що США прагнуть уникнути ескалації війни, оскільки досягнення критичної точки було б небажаним для всіх сторін.

Келлог додав, що операція “Павутина” завдала серйозного удару по іміджу Росії та продемонструвала, що Україна не має наміру здаватися.

“Це показало, що Україна не здає позиції та здатна вражати російські цілі в глибині їхньої території.” – Кіт Келлог

Крім того, важливим аспектом цієї атаки був не лише матеріальний збиток від знищення бомбардувальників, а й психологічний ефект, який вона справила на російське військове командування, зазначив Келлог.

Операція «Павутина»

1 червня Служба безпеки України провела операцію “Павутина”, в рамках якої були атаковані російські військові аеродроми. Серед цілей були військова авіабаза “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” у Мурманській області, а також військові летовища в “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях РФ.

В результаті операції було вражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року.

Орієнтовна вартість знищених українськими безпілотниками стратегічних літаків Росії становить близько 7 мільярдів доларів.