Оперативна ситуація на Донеччині та Дніпропетровщині станом на 15 червня

Як повідомляє виступ речника ОСУВ “Хортиця” Віктора Трегубова в ефірі Суспільне. Студія (YouTube)

Станом на ранок 15 червня, на території Дніпропетровської області не зафіксовано присутності російських військ. Незважаючи на активні спроби просунутися в цьому напрямку малими піхотними групами з Донецької області, результати залишаються невтішними. Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов під час ефіру.

“Попри великі зусилля, попри те, що і там, і там дуже великі сили застосовуються, ці групи малі, але інтенсивність їхня дуже висока. Однак вони досі не можуть пробитися, досі вижимають інформаційні провокації, що вони вже майже там. Я вже втомився спростовувати це. Їх там немає”. – Віктор Трегубов, речник ОСУВ “Хортиця”

Лінія зіткнення, за попередніми даними, проходить на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Спікер угруповання зазначив, що російські військові мають середній рівень підготовки, проте їхні втрати є значними – багато з них гинуть до того, як встигають набути досвіду. Це свідчить про те, що росіяни мають лише базову військову підготовку.

Трегубов також підкреслив, що активність бойових дій зберігається на Покровському та Новопавлівському напрямках, причому на останньому спостерігається вища активність, ніж зазвичай.