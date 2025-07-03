Оперативна ситуація на фронті 3 липня 2025: втрати ворога та бойові дії

Як ідеться в офіційному ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 липня

Протягом останньої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень, зокрема, найскладніша ситуація спостерігається на Покровському напрямку. За цей час армія Російської Федерації зазнала втрат близько 1000 військових.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 023 090 солдатів. Цю інформацію було оприлюднено у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 липня.

Вчора противник здійснив два ракетні удари по позиціях ЗСУ та населених пунктах, використавши сім ракет. Також було зафіксовано 62 авіаудари, під час яких скинули 93 керовані бомби. Окрім цього, ворог здійснив 5520 обстрілів, з яких 84 – з реактивних систем залпового вогню, а також залучив 3194 дрони-камікадзе для ураження цілей.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по восьми районах, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка противника, а також по двох артилерійських системах армії РФ.

Оперативна ситуація на різних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські війська відбили 13 атак ворога. Противник здійснив 9 авіаударів, скинув 19 керованих авіаційних бомб і провів 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного, а також у напрямках Митрофанівки та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 9 атак, які українські захисники успішно відбили у районах Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 18 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Рідкодуба, Торського, Греківки, Григорівки, Зеленій Долині, Ямполівки, Карпівки, Колодязів, а також у напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього та Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога у бік Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни 5 разів атакували в напрямках Бондарного, Маркового та району Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 58 штурмових дій російських військ у районах Попова Яру, Полтавки, Мирного, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Удачного, Котлиного, Новомиколаївки, Новосергіївки, Дачного, Олексіївки, Горіхового, а також у напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Разіного та Молодецького.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах Запоріжжя, Ялти, Мирного, Піддубного та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.

На Оріхівському напрямку російські війська один раз штурмували позиції ЗСУ в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога

Загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали близько 1000 осіб. Сили оборони також знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 85 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки армії РФ.