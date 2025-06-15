Оперативна ситуація на фронті 15 червня: втрати ворога та успішна оборона ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 08:00 15 червня, Росія зазнала втрат у кількості 1170 військових у війні проти України.

Російські війська здійснили один ракетний та 58 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів і населених пунктах, використавши одну ракету та скинувши 78 керованих бомб. Загалом було зафіксовано 5367 обстрілів, з яких 82 – з реактивних систем залпового вогню, а також застосовано 3145 дронів-камікадзе.

Авіаудари вразили райони населених пунктів Медведівка Чернігівської області, Велика Писарівка Сумської області, Шевченко Донецької області, а також Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та Лежине Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та один важливий об’єкт російських військових.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.” – Генштаб ЗСУ

Оперативна ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські війська тричі намагалися наступати в бік населених пунктів Липці та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони успішно відбивали штурмові дії у районах Кіндрашівки, Петропавлівки, а також у напрямках Голубівки і Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу, а також у напрямках Глущенкового, Ольгівки, Нового Миру, Торського і Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у напрямках Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки, а також у напрямках Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 58 наступальних дій ворога в районах Малинівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новосергіївки, Удачного, Горіхового, а також у напрямках Мирного, Новоукраїнки, Муравки і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські війська зупинили 34 спроби прориву оборони поблизу Розливу, Багатиря, Новосілки, а також у напрямках Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві спроби просування ворога.

На Курському напрямку українські підрозділи відбили 39 атак російських військ. Ворог завдав п’ять авіаударів із застосуванням 10 керованих авіабомб, а також здійснив 264 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.