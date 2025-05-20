Удари російських військ припали на різні населені пункти, зокрема Пигарівку в Сумській області, Новопіль у Донецькій області, а також Гуляйполе, Темирівку, Степногірськ, Малинівку та Малу Токмачку в Запорізькій області, і Козацьке в Херсонській області.

У відповідь сили оборони України вразили три райони скупчення особового складу, озброєння та техніки ворога, а також знищили п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських сил.

На Харківському напрямку російські війська тричі намагалися просунутися в районах Вовчанська та поблизу Кутьківки, але всі спроби виявилися безуспішними. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки поблизу Загризового та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку зафіксовано 23 боєзіткнення, де російські війська намагалися просунутися в районах Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямках Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба та Ольгівки.

На Сіверському напрямку українські війська успішно відбили чотири атаки в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції в районах Торецька, Новоспаського, а також у напрямках Диліївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 72 штурми в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямках Зорі, Новоукраїнки, Старої Миколаївки, Шевченко Перше, Нової Полтавки, Попова Яру, Мирнограда та Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку українські війська успішно відбили чотири атаки в напрямках Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили одну спробу просування вперед, яка не увінчалася успіхом.

На Курському напрямку українські військові відбили десять атак. Росіяни завдали 14 авіаударів, використовуючи 32 керовані авіабомби, а також здійснили 227 артилерійських обстрілів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.