Протягом останньої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 08:00 16 травня, Російська Федерація зазнала втрат у кількості близько 1100 військових у війні проти України.

Російські війська здійснили 60 авіаударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 97 керованих бомб. Загалом було зафіксовано понад 5400 обстрілів, з яких 106 – з реактивних систем залпового вогню, а також використано близько 2900 дронів-камікадзе.

Авіаудари вразили райони населених пунктів, таких як Бунякине (Сумська область), Новопіль і Зелене Поле (Донецька область), Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка (Запорізька область) та Козацьке (Херсонська область).

У відповідь, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по семи районам, де зосереджувалися особовий склад, озброєння, військова техніка, а також склади боєприпасів та інші важливі цілі ворога.

Загальні втрати російських військ за добу склали 1100 осіб. Українські військові знищили 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 166 одиниць автомобільної техніки.

Оперативна ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські війська шість разів намагалися провести наступальні дії поблизу Вовчанська, Глибокого, а також у напрямках Високої Яруги, Довгенького та Кудіївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки ворога, які українські сили успішно відбили у районах Піщаного, Загризового та Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 16 атак, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів, Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми ворога біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак у районах Торецька, Кримського, Диліївки, Кліщіївки та в напрямку Білої Гори.

Покровський напрямок став ареною 75 штурмів ворога, які українські захисники зупинили у районах Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Мирнограда, Троїцького, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки, Променя, Котлиного, Котлярівки, а також у напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру та Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські сили відбили 23 спроби прориву оборони ворога поблизу Багатиря, Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку російські війська тричі намагалися наступати в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового, але безуспішно.

Придніпровський напрямок зазнав однієї спроби просування ворога, яку українські війська зупинили.

На Курському напрямку сили оборони відбили 14 атак російських військ. Ворог завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів, зокрема 8 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.