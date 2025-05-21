Протягом останньої доби на фронті відбулося 164 боєзіткнення, внаслідок яких російські збройні сили зазнали втрат у кількості 980 військових. Загалом, втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення значно зросли, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

20 травня російські війська здійснили ракетний удар по позиціях українських підрозділів, використавши одну ракету та 70 авіаударів, а також скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Ворог також провів 5174 обстріли, з яких 149 були здійснені з реактивних систем залпового вогню, і використав близько 3048 дронів-камікадзе.

Авіаудари були націлені на різні райони, зокрема на населені пункти Дворічанське в Харківській області, а також на Бересток, Зорю, Полтавку, Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Удачне, Піддубне, Новодарівку, Толстого в Донецькій області, Філію в Дніпропетровській області, а також Гуляйполе та Високе в Запорізькій області.

У відповідь сили оборони України вразили дев’ять районів, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та військова техніка російських військ.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано атаку ворога в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 30 атак, намагаючись прорвати українську оборону поблизу Копанки, Рідкодуба, Нового Миру, Греківки, Зеленій Долині, Ямполівки та Торського.

На Сіверському напрямку російські війська намагалися просунутися вперед у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Курдюмівки, а також у напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 44 штурми в районах Яблунівки, Новооленівки, Малинівки, Шевченко Перше, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Троїцького, Котлярівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Росія здійснила 33 атаки в районах Вільного Поля, Привільного, Зеленого Поля, Костянтинополя, Багатиря, Бурлацького, Веселого та у напрямку Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили два штурми в районі Високого.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися на позиції українських військових поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку армія РФ здійснила одну невдалу спробу наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Курському напрямку ворог завдав 19 авіаударів, скинувши 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 261 обстріл, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники відбили 13 штурмів.