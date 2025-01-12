Оператор агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей, який отримав важкі поранення внаслідок атаки по готелю Сапфір у Краматорську, заспівав із Сергієм Жаданом пісню Мальви.

Відео журналіст та військовий опублікував у Facebook у неділю, 12 січня.

“Я тепер доступний хоча б через фб і ще в реанімації, але з Жаданом заспівали. Ось вам Мальви в новій версії”, — написав Любиш-Кірдей.

Іван Любиш-Кирдей отримав важкі поранення 24 серпня 2024 року внаслідок російського удару по готелю Сапфір у Краматорську. Також у той день поранення отримав журналіст Ден Пелещук, а радник із безпеки Reuters, колишній британський військовий Раян Еванс загинув.

23 вересня фотограф вийшов з коми, однак певний час перебував без свідомості в реанімації.