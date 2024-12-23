Інтенсивність боїв у Курській області свідчить про зростаючий відчай Володимира Путіна, який прагне будь-що послабити позиції України на тлі можливих переговорів про припинення війни.

Про це пише The Washington Post.

Як пише видання, у серпні Путін назвав українське вторгнення через кордон марною другорядною дією. Однак через п’ять місяців битва за Курську область перетворилася на переломний момент у війні.

За словами українських військових, Росія зосередила в регіоні 60 тис. солдатів і атакує всіма доступними засобами. Російські війська використовують нетрадиційні методи пересування — мотоцикли, вози, велосипеди й навіть піші колони — щоб мінімізувати втрати на дорогах, які перебувають під контролем української вогневої могутності.

Нещодавно на фронті також зафіксовано появу хвиль північнокорейських військ, які пересуваються великими групами, стаючи легкою ціллю.

Командир 82-ї бригади ЗСУ Дмитро Волошин зізнався, що спочатку сумнівався у доцільності цієї операції, однак тепер її значення стало “незаперечним”. На думку прихильників, ця атака була єдиним можливим варіантом для України.

Як зазначив голова Служби безпеки України Василь Малюк, захоплення сотень російських військових українськими силами змусило Росію відновити обміни, включно з військовослужбовцями батальйону “Азов”, які потрапили в полон на початку 2022 року.

Також завдяки операції Росії довелося перекинути десятки тисяч солдатів із лінії фронту в Україні на власну територію.

“Це принципове питання для Путіна. Він кинув сюди готові й найкращі бригади. Це навчені, впевнені в собі типи… Ми боремося з елітою. Ми відвели їх з інших регіонів. Ми нікуди не підемо”, — заявив капітан 225-го штурмового батальйону ЗСУ Олег Ширяєв.

Він додає, що українським військовим вдалося знищити склади за допомогою безпілотників, ATACMS тощо. А також ліквідувати арсенали та склади боєприпасів.

Україна залишається на своїх позиціях у Курській області. Як зазначають офіційні особи, відступ звільнив би шлях для 60 000 російських солдатів, які могли б повернутися в Україну.