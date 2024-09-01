Наступ українських сил на Курську область став першим випадком в історії, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням з боку країни, яка не володіє ядерною зброєю.

Про це повідомляється у The Wall Street Journal.

У статті нагадують, що такі країни, як Ізраїль, Іран, Північна Корея та Лівія, прагнули отримати ядерну зброю, аби стримувати атаки від більш потужних суперників. Однак, ситуація з Курською областю показала, що навіть без “зброї стримування” Україна змогла окупувати майже 1300 квадратних кілометрів російської території за три тижні.

“Західні лідери, військові мислителі і ядерні теоретики ламають голову над тим, що нинішні події означають для перспектив російської ескалації і для майбутніх воєнних ігор”, – йдеться в публікації WSJ.

За ядерною доктриною РФ, країна може застосувати ядерну зброю у разі загрози її суверенітету або територіальній цілісності, проте Москва поки не заявила про перетин “червоних ліній”.

Можливо, нинішній режим у Кремлі розглядає загрози суверенітету лише у контексті загрози існуванню режиму Путіна. Як зазначає колишній радянський і російський переговорник Микола Соков, ядерна ескалація, ймовірно, почнеться з розширеного застосування неядерної зброї, а не з раптового нападу.

У WSJ підкреслили, що вторгнення України в Курську область демонструє можливість порушення ще одного табу без катастрофічних наслідків. Це може стати аргументом на користь дозволу використання більш смертоносної та точної американської зброї на території РФ.