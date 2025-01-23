Міністерство закордонних справ (МЗС) спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) провели операцію зі звільнення трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів. Вже найближчим часом звільнені українці повернуться додому.

Про це повідомляє МЗС.

Троє українців опинилися в полоні у листопаді 2023 року, коли хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader у Червоному морі. Наразі звільнені моряки перебувають у безпеці під опікою українських дипломатів. За інформацією МЗС, вони у доброму фізичному стані, мають необхідні документи й вже скоро возз’єднаються з родинами.

Україна висловила вдячність султанату Оман за посередницьке сприяння у визволенні моряків, а також за увагу до їхньої долі. МЗС розраховує на розвиток двосторонніх відносин після відкриття української дипломатичної установи в Омані.

Як відзначає розвідка, операція зі звільнення тривала понад рік і включала складні неофіційні переговори з хуситами та іншими сторонами. Перший контакт із полоненими вдалося встановити 3 квітня 2024 року, через п’ять місяців після захоплення судна.

Захоплення Galaxy Leader:

Вантажне судно Galaxy Leader, яке йшло під прапором Багамських островів, було захоплене у листопаді 2023 року. На борту перебували 25 членів екіпажу різних національностей: громадяни Болгарії, Філіппін, Мексики та України.