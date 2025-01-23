Про це повідомляє МЗС.
Троє українців опинилися в полоні у листопаді 2023 року, коли хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader у Червоному морі. Наразі звільнені моряки перебувають у безпеці під опікою українських дипломатів. За інформацією МЗС, вони у доброму фізичному стані, мають необхідні документи й вже скоро возз’єднаються з родинами.
Україна висловила вдячність султанату Оман за посередницьке сприяння у визволенні моряків, а також за увагу до їхньої долі. МЗС розраховує на розвиток двосторонніх відносин після відкриття української дипломатичної установи в Омані.
Як відзначає розвідка, операція зі звільнення тривала понад рік і включала складні неофіційні переговори з хуситами та іншими сторонами. Перший контакт із полоненими вдалося встановити 3 квітня 2024 року, через п’ять місяців після захоплення судна.
Захоплення Galaxy Leader:
Вантажне судно Galaxy Leader, яке йшло під прапором Багамських островів, було захоплене у листопаді 2023 року. На борту перебували 25 членів екіпажу різних національностей: громадяни Болгарії, Філіппін, Мексики та України.
مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني – 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023
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