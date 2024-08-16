Про це Президент сказав у відеозверненні. Далі – його пряма мова:

Було вже кілька доповідей Головкома Сирського – про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів.

Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це.

Я дякую кожному нашому воїну за влучність, за силу та стійкість. Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі. Це Покровський напрямок, Торецький.

А також наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави.