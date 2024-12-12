Про це повідомив Олександр Невзоров.

Він зазначив, що за ліквідацію конструктора відповідальні сили української розвідки.

“У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ “Марс” Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців”, – зазначив Невзоров.

Шатський відігравав ключову роль у модернізації крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69 і працював над впровадженням нових безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Зазначимо, що Конструкторське бюро “Марс” є російським розробником систем автоматичного управління та навігації для авіаційних і космічних літальних апаратів. Відомство спеціалізується на створенні високотехнологічних бортових рішень, які використовуються у військовій і цивільній авіації, а також у космічних програмах. З грудня 2017 року бюро перебуває під управлінням державної корпорації “Росатом”. До цього воно було у структурі державної корпорації “Роскосмос”, що свідчить про значний рівень його стратегічної важливості для оборонного і технологічного сектору Росії.

Перехід до “Росатому” дозволив бюро інтегрувати свої розробки у ширший спектр проектів, пов’язаних із ядерними технологіями, зокрема у військових та подвійних технологічних системах. “Марс” залишається одним із ключових гравців у галузі створення бортового обладнання для ракет і безпілотників, що забезпечує йому важливе місце у структурі оборонної промисловості Росії.