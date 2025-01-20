У Великій Британії вперше була проведена операція з видалення пухлини головного мозку через очну ямку пацієнта, що стало значним досягненням у медицині. Це новаторське хірургічне втручання дало шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.

Про це пише The Guardian.

Рувімбо Кавія стала першою людиною у Британії, якій видалили пухлину з кавернозного синусу, простору під мозком і за очима. Зазначимо, що раніше пухлини в цій частині мозку часто вважалися неоперабельними або потребували складних операцій з видаленням частини черепа, що могло спричинити серйозні ускладнення.

Хірурги Лідської навчальної лікарні NHS застосували ендоскопічний транс-орбітальний підхід, що дозволило виконати операцію за три години. Після операції пацієнтка почала ходити того ж дня, а за кілька днів повернулася додому без значних побічних ефектів, лише з незначним шрамом і тимчасовим двоїнням в очах.

Операція була ретельно підготовлена з використанням 3D-моделей та тренувань на лабораторних трупах. Нейрохірурги наголосили, що нова техніка дозволяє уникнути впливу на мозок, що робить операцію безпечнішою.

Нагадаємо, Міноборони пояснило, що для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаним, визнаним обмежено придатними, необхідно мати направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).