Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.

“Центрвиборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. “Єдність – Національний рух” переходить у режим надзвичайної ситуації”, – заявила вона на екстреному брифінгу.

Опозиційна партія “Коаліція за зміни” також не визнає результатів виборів, що проходили 26 жовтня, повідомив її лідер Ніка Гварамія. За його словами, правляча партія “Грузинська мрія” здійснює конституційний переворот.

“Схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня. Вибори вкрадені… “Мрія” є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії”, – наголосив політик.

За інформацією ЦВК Грузії, партії “Коаліція за зміни” та “Єдність – Національний рух” посіли на виборах друге та третє місця. Наразі вони анонсують акції протесту.

Раніше голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі на брифінгу заявив, що правляча партія “Грузинська мрія” набирає 52,99% голосів після підрахунку даних із 2206 дільниць (70,91% від загальної кількості).