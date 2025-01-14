Про це повідомляє TASR.

Депутати опозиційних партій, зокрема “Прогресивна Словаччина”, “Свобода і солідарність”, християнські демократи, “Словаччина”, “За народ” і “Християнський союз”, оголосили на пресконференції 14 січня, що найближчими днями ініціюють вотум недовіри уряду Фіцо.

Вони заявили, що прем’єр Фіцо не виконує своїх обов’язків і намагається поставити під сумнів політичний напрям країни.

“Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід,” — заявив лідер “Прогресивної Словаччини” Міхал Шіменчка, якого цитує Aktuality.

Він також підкреслив, що ініціатива опозиції не обмежується лише скандальною поїздкою Фіцо до Москви та його зустріччю з Путіним.

“Причин багато. За 14 років, коли Роберт Фіцо відповідав за керівництво країною, він завдав стільки шкоди, що описати це не вийде і за десять годин,” — зазначив Шіменчка.

Опозиція також розкритикувала коаліційні партії за те, що вони не прийшли на позачергове засідання парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Без їхньої участі опозиція не змогла зібрати достатню кількість голосів для відкриття засідання.