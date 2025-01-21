У Словаччині опозиційні партії залишили засідання парламенту, відмовившись голосувати за вотум недовіри уряду Роберта Фіцо 21 січня. Опозиція вирішила повернутися до цього питання пізніше.

Про це повідомляє Aktuality

Причиною такого рішення стала пропозиція прем’єра Роберта Фіцо зробити засідання парламенту закритим, пояснюючи це тим, що під час засідання він ділитиметься конфіденційною інформацією.

Лідер опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” Міхал Шимечка заявив: “Вони вигадали конфіденційний звіт і закрите засідання”, наголосивши, що подібного випадку в історії словацького парламенту ще не було.

Шимечка пояснив, що мова йде про дані Словацької інформаційної служби (SIS), які стосуються організованої операції впливу, спрямованої на дестабілізацію країни.

Фіцо, зі свого боку, наполягав на проведенні закритого засідання, щоб ознайомити депутатів зі звітом SIS, який містить секретну інформацію.

“Ми не будемо брати участь у цьому фарсі. Ми йдемо і скличемо іншу сесію”, заявив Шимечка, коментуючи ситуацію.

Під час засідання він також детально озвучив претензії до прем’єра Роберта Фіцо, серед яких візит до Москви, а також заяви членів урядової коаліції, які поставили під сумнів подальше членство Словаччини у Європейському Союзі та НАТО.