Генсек найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Лінеманн виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих, зокрема українських біженців.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заяву політика виданням медіагрупи Funke.

Зокрема Лінеманн заявив, що в Німеччині “шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати”, а отже, їх можна стимулювати шукати роботу скороченням соціальних виплат.

“Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу”, – заявив генсек Лінеманн.

У цьому контексті він згадав про українських біженців, які отримують пільги.

“Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%”, – вважає він.

Нагадаємо, Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні від 8 млрд євро до 4 млрд євро 2025 року. Це пов’язано з дефіцитом німецького бюджету.