Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заяву політика виданням медіагрупи Funke.
Зокрема Лінеманн заявив, що в Німеччині “шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати”, а отже, їх можна стимулювати шукати роботу скороченням соціальних виплат.
“Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу”, – заявив генсек Лінеманн.
У цьому контексті він згадав про українських біженців, які отримують пільги.
“Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%”, – вважає він.
Нагадаємо, Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні від 8 млрд євро до 4 млрд євро 2025 року. Це пов’язано з дефіцитом німецького бюджету.
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