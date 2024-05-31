Європейський союз оголосив про розширення списку осіб та установ, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС за поставки іранських дронів в Росію для їх використання в агресивній війні проти України.

Про це повідомляє Європейська рада.

Санкції вводяться за поставки іранських дронів та ракет у регіон Близького Сходу та Червоного моря. Цю інформацію оприлюднено на сайті Європейської ради у п’ятницю.

“Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти шести осіб та трьох установ за їх роль у переданні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у Росію для підтримки її агресивної війни проти України, за передання БПЛА або ракет для збройних формувань або утворень, що підривають мир та безпеку на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря, або за причетність до програм Ірану з виробництва БПЛА”, – повідомляє Єврорада.

До списку осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включено міністра оборони Ірану Мохаммад-Резу Гараї Аштіані та командира сил “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції та керівника Організації іранської авіаційної промисловості Афшіна Хаджі Фарда.

Також включені центральний штаб іранських збройних сил Khatam al-Anbiya, який бере участь у прийнятті оперативних рішень та використанні БПЛА, а також один з його командувачів; іранська компанія Kavan Electronics Behrad LLC, яка замовляє та продає компоненти для виробництва БПЛА, разом з головою правління та головою ради директорів цієї установи; а також морський компонент Корпусу вартових Ісламської революції, який був залучений до доставки іранської зброї, включаючи БПЛА та ракети для збройних формувань, таких як хусити або Хезболла.

Активи та подорожі до Європейського Союзу заморожені для всіх згаданих юридичних та фізичних осіб. Цим суб’єктам заборонено надавати будь-які фінансові фонди або економічні ресурси прямо або опосередковано. Крім того, ЄС повністю заборонив експорт компонентів, які використовуються для розробок та виробництва БПЛА, до Ірану.