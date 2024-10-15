Переважна більшість українців схвально ставиться до ухваленого закону, який забороняє релігійні організації, пов'язані з Росією.

Це підтверджують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, 80% українців підтримують заборону таких релігійних організацій. Проти висловилися 16% респондентів, а 4% ще не визначилися зі своєю позицією.

Щодо підтримки закону в різних регіонах, найвищі показники зафіксовані на заході та в центрі країни – 83% і 82% відповідно. На півдні 74% опитаних підтримують заборону, тоді як на сході – 71%. Водночас проти виступають від 14% до 21% по регіонах, а від 3% до 8% респондентів не визначилися з думкою.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що в опитуванні не ставили пряме запитання щодо заборони Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Проте, спираючись на попередні дослідження, Грушецький підкреслив, що більшість українців також підтримує заборону саме УПЦ МП.