Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обран анонсував ще більше «несподіваних зустрічей» після свого візиту до Володимира Путіна.

Про це він заявив у інтерв’ю швейцарському виданню Die Weltwoche.

На початку розмови журналіст запитав Орбана, як це — спілкуватися з людиною, що володіє понад 6,5 тисячі ядерних боєголовок, на що угорський прем’єр-міністр відповів:

«Це надзвичайно. Ви згадали про боєголовки, однак у нього ще є територія, люди, природні ресурси. Це справжня імперія».

Також угорського політика запитали, як він реагує на звинувачення в тому, що є другом Путіна. Орбан відповів, що він справді друг Путіна, але також є другом угорців та миру.

Угорський прем’єр-міністр підкреслив, що тримав у секреті свій візит до Путіна, аби на цю поїздку не вплинули «великі хлопці», а також анонсував нові «несподівані зустрічі». За словами Орбана, вони можуть відбутися вже наступного тижня, щоправда, з ким саме він планує зустрітися, політик не уточнив.