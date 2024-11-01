Про це повідомляє DPA.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив очікування, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, той невдовзі запропонує дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Свою позицію Орбан озвучив під час візиту до Відня, вказавши на готовність Угорщини до потенційних переговорів за участі російського керівництва.

“Ми готуємося. Вони швидко сядуть із російським президентом і проведуть переговори”, – сказав Орбан.

Орбан пояснив, що метою таких переговорів буде зменшення впливу конфлікту на світову політику, тоді як безпосередній мир між Москвою і Києвом наразі не є на порядку денному, проте обговорюється можливість припинення вогню.

Раніше Орбан неодноразово висловлював симпатії до Трампа, а угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто зазначив, що “шанс на мир” в Україні може зрости, якщо республіканець повернеться до Білого дому.