Після виборів до Європарламенту у червні 2024 року націонал-консерватори та євроскептики сформували третю за чисельністю групу під назвою "Патріоти за Європу". Деякі з них ставляться до допомоги Україні у війні зі скептицизмом або відкрито виступають проти неї.