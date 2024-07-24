Про це пише BBC.
Зазначається, що ідейним натхненником нового альянсу був прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Він залучив до цієї групи також французьке “Національне об’єднання” Марін Ле Пен і низку партій з інших країн Європи. Очолив групу Жордан Барделла, офіційний лідер партії Ле Пен, який цього літа зупинився за крок від посади французького прем’єра.
На другий день роботи нового складу Європарламент голосував резолюцію на підтримку України. Більшість євродепутатів резолюцію підтримали. Однак 137 з 720 євродепутатів голосували проти і 47 утрималися. Чимало з них належали до “Патріотів за Європу”, в яку входять аж 84 депутати.
“У цього альянсу поки що немає шансів переломити розклад сил в Європарламенті на свою користь, проте він може впливати на позиції окремих країн Європи і просувати плани замирення з Росією, адвокатом яких зараз виступає Віктор Орбан”, — пише видання.
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