Про це він сказав зі сцени, встановленої в будапештському парку Мілленаріс, пише Reuters.
“Ми знаємо, що вони (ЄС, – ред.) хочуть втягнути нас у війну (в Україні), що вони хочуть нав’язати нам своїх мігрантів… і віддати наших дітей гендерним активістам”, — заявив Орбан.
Він наголосив, що виконавча влада Європейського Союзу намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту “маріонеткову” адміністрацію.
Агентство зазначає, що Орбан нині стикається з найсерйознішою загрозою своєму 14-річному правлінню, оскільки опозиційна партія, очолювана політичним новачком, різко піднялася в опитуваннях.
Речник Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, відмовився коментувати слова Орбана.
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