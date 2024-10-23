Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що його незалежна політика стосовно війни в Україні та міграційних питань не співпадає з позицією Брюсселя.

Про це він сказав зі сцени, встановленої в будапештському парку Мілленаріс, пише Reuters.

“Ми знаємо, що вони (ЄС, – ред.) хочуть втягнути нас у війну (в Україні), що вони хочуть нав’язати нам своїх мігрантів… і віддати наших дітей гендерним активістам”, — заявив Орбан.

Він наголосив, що виконавча влада Європейського Союзу намагається повалити його уряд і нав’язати Будапешту “маріонеткову” адміністрацію.

Агентство зазначає, що Орбан нині стикається з найсерйознішою загрозою своєму 14-річному правлінню, оскільки опозиційна партія, очолювана політичним новачком, різко піднялася в опитуваннях.

Речник Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, відмовився коментувати слова Орбана.