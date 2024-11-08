Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Bloomberg.
За словами Орбана, США нібито збираються “вийти” з війни, яку він вважає програшною. Він додав: якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.
“Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно”, – завив Орбан.
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