Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, США нібито збираються “вийти” з війни, яку він вважає програшною. Він додав: якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

“Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно”, – завив Орбан.