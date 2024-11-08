Європа не зможе самостійно забезпечити фінансування оборони України, якщо США припинять свою підтримку під час президентства Дональда Трампа.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, США нібито збираються “вийти” з війни, яку він вважає програшною. Він додав: якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.