Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні значно вплинула на економіку, політичну стабільність і моральний стан Європи, підкресливши, що поточна ситуація показує слабкість ЄС у протистоянні глобальним викликам.

Про це він заявив в інтерв’ю Hirado.

“Європейський Союз цю війну вже програв”, – наголосив Орбан, додаючи, що Росія поступово просувається вперед, попри значні втрати обох сторін.

На його думку, сучасні реалії війни вимагають від Європи нового підходу до конфлікту, однак Брюссель не встигає за динамікою змін. “Брюссель відстає від реальності на цілу брошуру,” – зазначив він, натякаючи на відсутність адекватної реакції на військові дії.

Орбан також згадав, що в 2022 році були можливості для мирного врегулювання, зокрема на переговорах у Стамбулі, проте ці спроби провалилися через тиск Заходу на Україну.

“Тоді це могло бути вигідним для всіх, але цю можливість втратили”, – сказав він, додавши, що зараз необхідно шукати реалістичні цілі, зокрема тимчасове перемир’я на час свят.

Угорський лідер висловив сподівання, що з приходом Дональда Трампа до влади в США 20 січня почнеться нова епоха, яка може змінити підхід до міжнародних конфліктів.

Водночас Орбан підкреслив, що європейська дипломатія значно поступається американській.

“США – це ковбой, а ми їдемо на ослі”, – охарактеризував він поточний стан Європи на міжнародній арені, зазначивши політичну кризу в Німеччині та Франції.

Відповідаючи на запитання про відносини між Угорщиною та Брюсселем, Орбан зазначив, що в деяких питаннях співпраця є конструктивною, однак у таких сферах, як міграція чи гендерна політика, розбіжності залишаються непримиренними.

Він також висловив впевненість у зростанні популярності євроскептичних сил, які прагнуть реформувати ЄС.

На завершення Орбан побажав угорцям миру, здоров’я та підтримки близьких, зазначивши, що всі проблеми можна вирішити, якщо проявляти більше відкритості та розуміння.