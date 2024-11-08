Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лише українці можуть вирішувати, чи продовжувати боротися проти Росії, визнавши їхню "героїчну боротьбу" у війні.

Про він повідомив на пресконференції після неформального саміту ЄС.

“Я ніколи не казав українцям, що робити. Їх країна, їхнє майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього, ніж те, що світить їм зараз” – сказав Орбан.

Він додав, що Україна є суверенною державою, і лише її громадяни можуть вирішувати, як діяти в майбутньому.

“Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати, продовжувати чи ні”, – наголосив угорський прем’єр.

Орбан також підкреслив, що його дії щодо України зосереджені на захисті Угорщини від ризиків, пов’язаних із війною. Він згадав свою поїздку в липні до Києва та Москви, коли намагався пояснити українському президенту необхідність перемир’я як кроку до миру, однак, за його словами, не був підтриманий і отримав запевнення, що час грає на боці України.