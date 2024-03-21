Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав вітального листа диктатору Володимиру Путіну на честь його "переобрання" на пост президента РФ.

Про це повідомляє Index.hu.

У Орбан він висловив радість, що співпраця Угорщини та Росії ґрунтується на взаємній повазі, що дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

“Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру“, – йдеться в листі Орбана.

Прессекретар прем’єра Берталан Хавасі додав, що Орбан висловив Путіну бажання нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.