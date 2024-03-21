Про це повідомляє Index.hu.
У Орбан він висловив радість, що співпраця Угорщини та Росії ґрунтується на взаємній повазі, що дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.
“Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру“, – йдеться в листі Орбана.
Прессекретар прем’єра Берталан Хавасі додав, що Орбан висловив Путіну бажання нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.
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