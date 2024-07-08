Посередниками у переговорах між Україною та Росією можуть бути США, Китай або Європейський Союз, але не Угорщина, оскільки вона не має реального впливу на диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

“Що стосується Орбана (прем’єр-міністра Угорщини – ред.), він був у Києві, після цього полетів у Москву. Я не знав, що він летить в Москву. Це його незалежний вибір. Чи може бути він посередником? Не має посередництва між Росією та Україною”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що посередниками можуть бути лише сильні союзники.

“Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, і Путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія”, — зазначив президент.

Зеленський також додав, що коли Путін зустрічається з лідерами тієї чи іншої держави, це не означає, що він хоче завершити війну в Україні.

“І навіть якщо він зустрічається з представником тієї чи іншої держави, це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні”,— наголосив він.