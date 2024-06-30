У неділю, 30 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про створення в Європарламенті нової ультраправої групи з популістськими партіями Австрії та Чехії під назвою "Патріоти за Європу".

Про це повідомляє Telex.

Відомо, що сторони уклали “патріотичний маніфест за майбутнє Європи”, де заявили, що Євросоюз обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад.

Відомо, що до групи “Патріоти за Європу” увійдуть євродепутати партії Орбана “Фідес”, Австрійської партії свободи, яку очолює Герберт Кікль, і чеської “Акції незадоволених громадян” на чолі з експрем’єром Чехії Андреєм Бабішем.

За словами Орбана, незабаром фракція має поповнитися новими членами і стати “найбільшою групою правих сил в Європі”.

“Зараз починається нова ера. Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі. Перед вами зараз сидять найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили”, – сказав Орбан.

Очільник правопопулістської та проросійської австрійської партії свободи Герберт Кікль сказав, що сьогодні “історичний день, тому що ми вступаємо в нову еру європейської політики”. Також він порівняв новий альянс з “ракетою-носієм”, що має взяти на борт інші європейські партії.