Про це повідомляє Telex.
Відомо, що сторони уклали “патріотичний маніфест за майбутнє Європи”, де заявили, що Євросоюз обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад.
Відомо, що до групи “Патріоти за Європу” увійдуть євродепутати партії Орбана “Фідес”, Австрійської партії свободи, яку очолює Герберт Кікль, і чеської “Акції незадоволених громадян” на чолі з експрем’єром Чехії Андреєм Бабішем.
За словами Орбана, незабаром фракція має поповнитися новими членами і стати “найбільшою групою правих сил в Європі”.
“Зараз починається нова ера. Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі. Перед вами зараз сидять найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили”, – сказав Орбан.
Очільник правопопулістської та проросійської австрійської партії свободи Герберт Кікль сказав, що сьогодні “історичний день, тому що ми вступаємо в нову еру європейської політики”. Також він порівняв новий альянс з “ракетою-носієм”, що має взяти на борт інші європейські партії.
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